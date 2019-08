Twin Saga: Zwei spannende Dungeons neue Senshis und saisonale Events

Die Hüter von Aetherion können ab heute die sengende Barren Desert und die finsteren Crocodile Wetlands in Twin Saga erkunden.

Auf die mutigsten Abenteurer warten wertvolle Belohnungen, die gegen exklusive Gegenstände eingetauscht werden können. Dies verkündet heute die gamigo group.

Das glorreiche Death Valley Colosseum ist ein neues Schlachtfeld, auf dem sich waghalsige Gladiatoren messen können. Für diejenigen, die am liebsten in Begleitung die sicheren Städte der Anime-Welt verlassen, bietet das Update vier neue Senshis. Hakus scharfe Dolche und Harukas tückische Blumenzauber beschützen die Spieler vor üblen Monstern.

In den neuen saisonalen Events können die Spieler während des Flora’s Treasure-Events an einer abenteuerlichen Schatzsuche teilnehmen, Thanksgiving feiern oder ihre Liebsten am Valentinstag zu einem romantischen Spaziergang durch die rosarot geschmückten Städte einladen.

Mehr Informationen zu dem Anime-MMORPG Twin Saga stehen auf der offiziellen Website.