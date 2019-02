Shadow und Ubisoft präsentieren Far Cry New Dawn Bundle

Zur Feier des Releases von Far Cry New Dawn am 15. Februar und nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ubisoft Nadeo, hat sich Shadow erneut mit Ubisoft zusammengetan, um Gamer noch ein wenig länger den Zauber der Weihnacht spüren zu lassen.

Vom 24. Januar bis 25. Februar bekommt jeder Neukunde, der Shadow für entweder 3 Monate (€34,95/Monat) oder 12 Monate (€29,95/Monat) abonniert, Far Cry New Dawn gratis dazu (erst spielbar ab der offiziellen Veröffentlichung). Dieses Angebot gilt in Deutschland und der Schweiz sowie allen europäischen Märkten, in denen Shadow bereits erhältlich ist.

In Far Cry New Dawn kehrt der Spieler nach Hope County, ins Herz Montanas, zurück. Dieses hat sich, seit dem Fall der Atombombe vor 17 Jahren, komplett verändert. In einer gesetzlosen Welt, in der sich die Natur allmählich zurückerobert, was ihr genommen wurde, gibt es eine neue Gefahr für die Überlebenden: eine neue Gruppe sadistischer Plünderer – die Highwaymen. Egal ob im Single-Player- oder im Co-op-Modus, der Spieler muss sich dieses Mal seine Waffen selbst craften und mit den spärlichen Ressourcen, die im ganzen County verteilt sind, eine Siedlung aufbauen sowie managen, um somit seinen Platz in der neuen Welt festigen.

„Wir sind hocherfreut unser Far Cry New Dawn mit der Shadow-Technologie zu kombinieren“, sagte Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales & Marketing von Ubisoft. „Durch das Cloud-Gaming Angebot sind mehr Spieler in der Lage, problemlos Far Cry New Dawn zu erleben. Dank der verschiedenen Shadow-Applikationen ist es dabei egal, ob das auf dem Computer, dem Mac oder dem Smartphone passiert.“

„Wir sind hocherfreut mit Ubisoft zusammen zu arbeiten, vor allem bei so einer prestigeträchtigen Reihe wie Far Cry. Damit wir unseren Abonnenten die beste Gaming-Erfahrung liefern können, arbeiten wir mit erfahrenen Entwicklern zusammen, um unserer Community somit die schönsten Spiele bieten zu können. Von daher ist es eine wirklich großartige Gelegenheit, mit Ubisoft zu kooperieren“, erklärt Yannis Weinbach, Deputy General Manager bei Shadow.

Mit Shadow kann das neue Far Cry in seiner ganzen visuellen Schönheit genossen werden, egal von welchem Endgerät aus. Dank Shadow werden Spieler ein völlig verändertes Hope County vorfinden, auf den höchsten Einstellungen versteht sich – egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Mac, Laptop oder Desktop PC.