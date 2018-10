Identity V erhält umfassendes Update mit neuem Spielmodus und interaktiver Map

NetEase, Inc. hat heute die jährliche Erweiterung für ihr asymmetrisches Mobile-Game Identity V bekanntgegeben. Am 4. Oktober 2018 erhält das Spiel einen neuen Modus, einen weiteren Charakter, eine zusätzliche Karte und mehr.

Ein innovativer Modus für asymmetrische Spiele: Duo Hunters Mode

In diesem Modus treten zwei Jäger in einem spannenden Katz- und Maus-Spiel gegen acht Überlebende an. Das Gameplay wird durch zusätzliche Mechaniken erweitert. So können sowohl Jäger als auch Überlebende den Besitzer des Anwesens via Telefonzellen anrufen, um sich Punkte zu verdienen und so neue Gegenstände zu erwerben.

Mehr Charaktere mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen:

Wu Chang ist ein neuer Jäger, basierend auf einer traditionellen chinesischen Geschichte. Wu Chang trägt zwei Seelen in einem Körper. Die Seelen des weißen und schwarzen Wächters sind im Schirm gefangen. Wu Chang ist außerdem der erste Jäger, der die Form wechseln kann.

Eine interaktive Karte voller mysteriöser Geschichten: Moon River Park

Der Moon River Park wird die bisher größte Karte in Identity V. Spieler können mit der Achterbahn und dem Karussell im Park fahren.

Weitere Content-Updates und Patches werden im Laufe des Oktobers veröffentlicht. Mehr Informationen zu Identity V und kommenden Updates gibt es auf Facebook und der offiziellen Website.

Über Identity V

Identity V ist ein asymmetrisches Multiplayer-Game für Mobilgeräte, in dem ein Jäger und vier Überlebende gegeneinander antreten.