Might & Magic Elemental Guardians ab sofort erhältlich

Ubisoft hat das Mobile-Rollenspiel Might & Magic Elemental Guardians weltweit im App Store für iOS-Geräte und auf Google Play für Android-Geräte veröffentlicht.

Spieler können das RPG im fantastischen Might & Magic-Universum ab sofort kostenlos herunterladen und die Arena betreten. Might & Magic Elemental Guardians wurde von Ubisoft Barcelona Mobile entwickelt, geht völlig neu an die legendäre IP heran und bietet strategisch anspruchsvolle Kämpfe gegen computergesteuerte Gegner und andere Spieler, hunderte Kreaturen zum Sammeln, sowie actionreiche Schlachten in Augmented Reality in hochqualitativer Grafik.

Als junge Zauberlehrlinge an der Akadimia – der Akademie der Magie – beginnen die Spieler ihre große Reise durch die verzauberten Länder von Ashan, wo sie uralte Legenden erforschen und fantastische Kreaturen sammeln. Beim Trainieren und Entwickeln dieser Kreaturen werden ihre wahren Mächte entfesselt, die Spieler in Teamkämpfen nutzen, um der ultimative Champion von Ashan zu werden.

Might & Magic Elemental Guardians ist ab sofort weltweit im App Store und auf Google Play kostenlos erhältlich.