Revelation Online : Erweiterung Imperial Wars veröffentlicht

Entwickler NetEase und Herausgeber My.com freuen sich über die Veröffentlichung der neuesten Erweiterung für Revelation Online: „Imperial Wars„.

Das Update konzentriert sich auf die ultimative Endspiel-Erfahrung, bei der komplette Server gegeneinander antreten im Kampf um die Dominanz an der imperialen Grenze. Die Frontier-Karte ist das größte Schlachtfeld im Spiel und beherbergt viele Burgen, Städte und Lager um die sich die rivalisierenden Seiten spannenden Kämpfe liefern können.

Jede Woche werden zwei der Server des Spiels auf der riesigen Schlachtfeldkarte eingebunden in eine Reihe von abwechselnden Herausforderungen wie Angriffe auf Lager, Sammeln von Informationen oder sogar das Besiegen der Chaoskristallbestie für dessen Ressourcen.

Die Spieler müssen an den täglichen Aktivitäten teilnehmen, um am Ende der Woche in der entscheidenden Endkonfrontation für die Belohnungen berücksichtigt zu werden! Bis zu 300 Spieler pro Seite können gleichzeitig an der imperialen Grenze in der Endschlacht jeden Sonntag teilnehmen.

Die Erweiterung „Imperial Wars“ führt die folgenden Neuerungen ein:

Klassenfokus : Neue Optionen zur Klassenoptimierung, um Heilung oder schädliche Effekte zu verbessern und den erlittenen Schaden zu reduzieren und das Beste aus den Charakteren herauszuholen.

: Neue Optionen zur Klassenoptimierung, um Heilung oder schädliche Effekte zu verbessern und den erlittenen Schaden zu reduzieren und das Beste aus den Charakteren herauszuholen. Söldner-System : Stellt furchtlose Söldner ein, die euch im Kampf unterstützen! Erwartet jedoch keine Loyalität – solche Krieger kämpfen für jeden, der sie bezahlt.

: Stellt furchtlose Söldner ein, die euch im Kampf unterstützen! Erwartet jedoch keine Loyalität – solche Krieger kämpfen für jeden, der sie bezahlt. Abzeichen & Runen Update: Neue Verbesserungsoptionen für Runen und Abzeichen im neuen Grenzschlachtgeschick !

Jetzt kostenlos Revelation Online spielen auf: https://ro.my.com/de