Black Desert Online bekommt die lang erwartete Lahn-Klasse

Pearl Abyss und Kakao Games haben bekannt gegeben, dass Lahn, die 16. Klasse, während der gestrigen Wartung offiziell für Black Desert Online veröffentlicht wurde.

Um die Ankunft der neuen Kriegerin zu feiern, gibt es einen Rabatt von 50% auf Black Desert Online-Spielepässe auf der offiziellen Website, sowie auf Humble Bundle und Steam. Der Preisnachlass gilt bis zum 28. Mai um 19:00 Uhr.

Spieler, die die brandneue Lahn-Klasse ausprobieren, werden sich darüber freuen, dass es von heute bis zum 13. Juni ein spezielles Level-Up-Event gibt, bei dem sie eine Reihe von In-Game-Belohnungen wie Goldbarren, Schwarzsteine, Geschenkkisten der Familie Lauren und mehr, abstauben können.

Über die Lahn-Klasse

Lahn ist eine Martial Arts-Meisterin, die in einer Dynastie im fernen Osten ihre Kampfkunst erlernte. Ihre Geschichte beginnt, als sie zur Priesterin wird und einer Intrige zum Opfer fällt, in der sie ihre große Liebe auf dem Schlachtfeld verliert. In ihrer Trauer erkennt sie, dass Stärke die einzige Möglichkeit ist, ihre Ideale zu verfolgen. Entschlossen, eines Tages nach Hause zurückzukehren und diejenigen zu beschützen, die sie liebt, begibt sie sich auf die Suche nach größerer Macht.

Die neue weibliche Klasse nutzt eine gänzlich neue Waffenart: das Halbmondpendel. Diese Klinge in Form eines Halbmondes ist am Ende eines langen Stück Stoffs befestigt. Lahn schwingt ihre Waffe anmutig in ihrer Haupthand, in ihrer Zweithand ein kurzes Zeremonieschwert. Mit ihrer Fähigkeit Nimbus Stride gleitet sie elegant durch die Lüfte. Lahn ist eine sehr schnelle und agile Klasse, die an einen Tanz erinnernde Bewegungen im Kampf ausführt.

