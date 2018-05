H1Z1 erreicht 1,5 Millionen Spieler auf der PlayStation 4

Spiele aus dem Bereich MMORPG erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ständig kommen neue Spiele hinzu und von Fantasy bis Science-Fiction ist alles an Genres vertreten. Das Portal MMOG-Welt.de bietet einen guten Überblick über die Rollenspiele und Browsergames und auch andere Infos, die für Zocker von Interesse sein können. Es gibt auch eine Top 10 MMORPG der beliebtesten Spiele, dazu zählen Größen wie das Weltraum Rollenspiel “Eve Online” oder der beliebte Online Shooter “Ghost Recon Online”, um nur einige zu nennen. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Die Seite MMOG-Welt bietet alles, was man sich als Zocker nur wünschen kann. Es gibt viele kostenlose Online Rollenspiele zur Auswahl und dank der übersichtlichen MMORPG Liste findet man schnell das gewünschte. Die anderen Funktionen der Seite ergänzen diese perfekt und machen sie so auch für nicht MMORPG Spieler interessant, während diese sich hier auch über andere Entwicklungen auf dem Spielemarkt auf dem Laufenden halten können.



