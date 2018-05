Earthfall : Holospark kündigt offiziellen Release am 13. Juli 2018 an

Wie das Spielestudio Holospark bekannt gibt, wird der Survival-Shooter Earthfall am 13. Juli 2018 auf Xbox One, PlayStation 4 und via Steam auf PC erscheinen.

Gearbox Publishing bringt Earthfall außerdem als physische Kopie in den Handel. Die Disk-Version kann ab sofort vorbestellt werden, der digitale Download steht demnächst zur Verfügung.

In Earthfall sind Aliens in den Nordwesten der USA eingefallen – und nun ist es an den Spielern, sie zurückzuschlagen. Das Spiel ist ein kooperativer Shooter für bis zu vier Spieler, die in Teams zusammenarbeiten müssen. Die Gruppen nutzen Team-Taktiken, um Basen zu sichern und Missionen zu erfüllen. Mit einem umfangreichen Arsenal an 3D-gedruckten Waffen, tragbaren Barrikaden und schweren Geschütztürmen setzen die Spieler alles daran, die außerirdische Bedrohung zurückzudrängen.

Earthfall bietet zehn Missionen, verteilt auf zwei Kampagnen, mit vielseitig gestalteten Umgebungen und einer Menge tödlicher Aliens. Die Spieler kämpfen gegen Wellen von Krieger-Drohnen und turmhohe Monster, enträtseln Stück für Stück die Geschichte hinter der verheerenden Alien-Invasion und offenbaren die grauenhaften Geheimnisse der Eindringlinge.

“Wir freuen uns sehr, Earthfall am 13. Juli auf die PlayStation 4 und die XBox One zu bringen. Dank der Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing und dem Disk-Release können noch mehr Fans direkt am Release-Tag das Spiel in Händen halten”, sagt Russell Williams, CEO von Holospark. “Wir haben seit dem Early Access-Launch voriges Jahr sehr hart an dem Spiel gearbeitet und sind wirklich stolz auf das Ergebnis. Unser Dank gilt allen, die Earthfall gespielt und uns Feedback gegeben haben – ob auf Steam oder im direkten Kontakt. Ihr habt uns dabei geholfen, aus Earthfall das großartige Spiel zu machen, das es heute ist.”

“Seit wir Earthfall das erste Mal gespielt haben, konnten wir es nicht mehr aus der Hand legen. Es ist genau der moderne Koop-Shooter, auf den wir so lange gewartet haben“, so Brad Schliesser, Head of Publishing bei Gearbox. „Wir sind überzeugt davon, dass Earthfall die perfekte Ergänzung zu unserem wachsenden Vertriebsgeschäft bei Gearbox ist.“

Steve Gibson, Chef von Gearbox Publishing, fügt hinzu: “Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit dem ausgesprochen engagierten und erfahrenen Team von Holospark. Gemeinsam bringen wir mit Earthfall ein großartiges Koop-Spiel in den Handel.”

Heute fällt der Startschuss für die Vorbestellung der speziellen Deluxe-Box-Edition von Earthfall, die für 39,99 € erhältlich sein wird. Die Version enthält exklusive Biohazard-Anzüge und Waffen-Skins. Die Box ist ausschließlich als Deluxe-Version erhältlich. Die Standard-Version wird für 29,99 € als digitaler Download zur Verfügung stehen.