Black Desert Online: Neue Klasse Lahn kommt am 23. Mai

Pearl Abyss und Kakao Games kündigen eine neue Klasse für Black Desert Online an: Lahn wird ab dem 23. Mai im Spiel verfügbar sein.

Mit ihren besonderen Fähigkeiten, Moveset und Kampfstil erweitert Lahn die Welt von Black Desert Online um eine weitere, einzigartige Klasse. Spieler können mit dem neuen Charakter zwischen insgesamt 16 verschiedenen Klassen wählen, jede mit ihrem individuellen Playstyle im actionlastigen Echtzeit-Kampfsystem, für das Black Desert Online bekannt ist.

Lahn ist eine Martial Arts-Meisterin, die in einer Dynastie im fernen Osten ihre Kampfkunst erlernte. Ihre Geschichte beginnt, als sie zur Priesterin wird und einer Intrige zum Opfer fällt, in der sie ihre große Liebe auf dem Schlachtfeld verliert. In ihrer Trauer erkennt sie, dass Stärke die einzige Möglichkeit ist, ihre Ideale zu verfolgen. Entschlossen, eines Tages nach Hause zurückzukehren und diejenigen zu beschützen, die sie liebt, begibt sie sich auf die Suche nach größerer Macht.

Die neue weibliche Klasse nutzt eine gänzlich neue Waffenart, das Halbmondpendel. Diese Klinge in Form eines Halbmondes ist am Ende eines langen Stück Stoffs befestigt. Lahn schwingt ihre Waffe anmutig in ihrer Haupthand, in ihrer Zweithand ein kurzes Zeremonieschwert. Mit ihrer Fähigkeit Nimbus Stride gleitet sie elegant durch die Lüfte. Lahn ist eine sehr schnelle und agile Klasse, die an einen Tanz erinnernde Bewegungen im Kampf ausführt.

Während des anstehenden Subscription Events vom 9. bis 23. Mai können sich neue und bestehende Spieler auf der Eventseite für den Black Desert Online Newsletter anmelden und erhalten drei wertvolle Gegenstände im Spiel.

Mehr Informationen zu Black Desert Online und einen kostenlosen 7-tägigen Zugang gibt es hier.