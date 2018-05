Albion Online: Lancelot Midseason-Patch veröffentlicht

Das Berliner Entwicklerstudio Sandbox Interactive hat heute den bereits angekündigten Midseason-Patch für das Sandbox-MMORPG Albion Online veröffentlicht.

Dieser Patch bringt nur wenige Wochen nach dem letzten großen Content-Update „Lancelot“ weitere wichtige Verbesserungen und Änderungen. Gleichzeitig zum Release des Patches gibt es ein neues Dev-Talk Entwicklervideo, in dem Game Director Robin Henkys einen detaillierten Einblick in die Verbesserungen gibt.

Die wichtigsten Verbesserungen des Midseason-Patches in der Übersicht:

Änderungen am Gilde-vs-Gilde-Balancing (GvG): Die Preise für den Kauf von Runen, Seelen und Relikten werden signifikant gesenkt. Die Aktivierung der Belagerungscamps wird in Zukunft zweimal am Tag synchronisiert, wobei jeweils die Hälfte der Camps aktiviert wird. Die energiesammelnden Magier spawnen unregelmäßiger. Energiesammelnde Magier, die sich bereits vor einer GvG-Schlacht an ihrem Platz befinden, werden von nun an während der Schlacht keine Boni beisteuern.



Re-Spec-Funktion:

Die Spieler können in Zukunft ihre gemeisterten Fähigkeiten zwischen den verschiedenen Skill-Pfaden verschieben und somit ihre Spezialisierung ändern.

GvG-Trainingsschlachten:

Als ersten Schritt auf dem Weg zu einem vollständigen GvG-Trainingssystem führt Sandbox Interactive nun Trainingsschlachten ein, in denen Spieler ihre Fähigkeiten ohne Risiko trainieren können. Anfänger erlernen dabei Teamtaktiken, während erfahrene Gilden beispielsweise neue Strategien ausprobieren.

Änderungen am Kampf-Balancing:

Der Patch verändert zahlreiche Bereiche des Kampf-Balancings, um die Kämpfe in Albion Online lebendiger und fairer zu gestalten.

Alle Details zum Midseason-Patch und der Dev-Talk selbst sind auch hier zu finden: https://albiononline.com/de/news/devtalk-lancelot-midseason-patch

Was ist Albion Online?

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst.

Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.