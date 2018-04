H1Z1 launcht als F2P-Spiel auf PlayStation 4

Die Ausbreitung von Giftgas wird angepasst, um das Spiel zu beschleunigen; das Airdrop-System wird neu gestaltet, um Spieler in Bewegung zu halten. Die neue Waffenprogression gibt Spielern noch Zugriff auf sechs Level-1-Waffen zu Matchbeginn, so dass sie sich strategisch entscheiden müssen, welchen Airdrops sie nachgehen, um sich mit besserer Ausrüstung zu versorgen. Zu den Waffen gehören die bekannten ARs und AKs, aber auch die kürzlich eingeführten Wummen, etwa die KH43, die MK46, die Combat-Shotgun, die CNQ-09, der Marauder und die Scout Rifle.

“H1Z1 auf der PS4, das ist wahrer Battle-Royale-Wahnsinn! Wir haben das Spiel für die Playstation 4 neu gebaut und im Design den Fokus auf die absoluten Kernelemente gelegt, auf alles das, was bei diesem Genre für so viel Spaß beim Spielen und Zuschauen sorgt,” sagt Terrence Lee, der Producer von H1Z1. “Wir haben vor allem darauf geachtet, dass alles noch verstärkt wird, was H1Z1 besonders macht: das Tempo, den Spaß, die schiere Action.”

H1Z1 für die PS4 wird speziell für die Konsole entwickelt und fokussiert sich exklusiv auf die Kernelemente, die Battle Royale so aufregend machen. In diesem Zuge werden die Waffen, die Waffenprogression, die Ausrüstung und nicht zuletzt die gesamte Benutzeroberfläche neu designt.

