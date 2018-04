VR shooter Dead Ground: Arena ab heute für HTC Vive auf Steam

Mit Dead Ground: Arena startet heute der Arena-Modus des kommenden VR Shooters auf Steam durch.

Besitzer der HTC Vive erleben in einer atmosphärisch bedrohlichen Umgebung spannende, actiongeladene Gefechte gegen bis zu 30 unterschiedliche Gegnertypen. Dabei geht es Zombies und Konsorten in atemberaubender Unreal 4 Engine mit einem breiten Waffenarsenal wie Freezing Gun oder Granaten an den Kragen.

Entwicklerstudio VRillAR blickt auf jahrelange Erfahrung im VR-Bereich zurück und startet mit Dead Ground: Arena nun auch im Gaming Sektor durch. Das ambitionierte koreanische Studio bietet spannende FPS-Action vom Feinsten in prachtvoller Unreal 4 Engine und lässt dank immersiver VR-Welt Spieler in eine bedrohliche, zombie-verseuchte Welt eintauchen.

Als Agent der Geheimorganisation Blackrain nehmen Spieler unterschiedlichste Aufträge entgegen, bei denen sie sich gegen heranstürmende und schlurfende Gegnerhorden verteidigen. Zur Verfügung steht ihnen dabei in diesem Standalone Arena Modus von Dead Ground ein breites Arsenal an realistischen Militärwaffen und Granaten, aber auch exotische Gewehre wie etwa die Freezing Gun oder die auch aus anderen Spielen bekannte und beliebte Gravity Gun. VRillAR bietet in Dead Ground: Arena neue Maßstäbe im Bereich Gun-Handling und vermittelt dem Spieler ein realitätsnahes Gefühl.

Dead Ground: Arena ist in Englisch mit 34% Launch-Rabatt für 9,89€ auf Steam sowie via Viveport verfügbar. Zum Spielen wird ein HTC Vive benötigt.

http://store.steampowered.com/app/825500/Dead_GroundArena/

Über Dead Ground: Arena

Dead Ground: Arena ist der actionlastige Arena Modus des kommenden FPS VR games Dead GroundZ. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Agenten der Geheimorganisation Blackrain und stellen sich herausfordernden Missionen.

Um ihr Ziel zu erreichen stehen ihnen bis zu 20 unterschiedliche Waffen zur Verfügung, mit denen sie gegen 30 verschiedene Monstertypen kämpfen, die ihnen ständig ans Leder wollen. Ob nun Personenschutz oder purer Überlebenskampf, Dead Ground: Arena bietet spannende Unterhaltung und actiongeladene Battles in einer bedrohlichen Umgebung.

Dead Ground: Arena unterstützt sowohl Fortbewegungen via VR Controller sowie direkte Spielerbewegung und sorgt mit unterschiedlichen Grafikeinstellungen stets für ein nahtloses, realistisches Spielerlebnis. Spieler können aus unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen wählen, wobei sie sich im normalen Modus zunächst an die Steuerung gewöhnen und erste Taktiken schmieden können, bevor sie sich im Veteranen Modus den richtigen Herausforderungen stellen.

Key Features:

Spannende Missionen und actionlastige Feuergefechte

Fordernde immersive Kämpfe

Beeindruckende VR-Grafik mit geringer Motion-Sickness-Gefahr

mit geringer Motion-Sickness-Gefahr Vielfalt an unterschiedlichsten Leveln , mit neuen Leveln durch zukünftige Updates

, mit neuen Leveln durch zukünftige Updates Ultimatives Erlebnis mit bis zu 20 verschiedenen Waffentypen und atemberaubenden Effekten

und atemberaubenden Effekten Realistische Militärwaffen und Granaten sowie exotische Gewehre wie die Freezing Gun oder Gravity Gun

sowie exotische Gewehre wie die Freezing Gun oder Gravity Gun Mehr als 30 verschiedene Gegner sowie reaktive NPCs

Ein kompletter Storymodus mit weiteren action-lastigen Missionen folgt mit dem Launch von Dead GroundZ.