Veröffentlichungsdatum von Banner Saga 3 bekanntgegeben

Versus Evil hat heute in Partnerschaft mit Stoic angekündigt, dass das dritte und finale Kapitel der preisgekrönten Wikinger-RPG-Trilogie, Banner Saga 3, am 24. Juli 2018 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Mobile Plattformen kommen im weiteren Verlauf des Jahres dazu.

Außerdem hat das Team Details zum PC-Vorbestellerbonus namens ‚Dredge Ally Pack‘ enthüllt. Fans, die das Spiel per Steam oder anderen digitalen Plattformen für den PC vorbestellen, bekommen die folgenden In-Game-Gegenstände als Bonus:

Dredge Stoneguard Charakter – Rank 10 Held namens Kivi

Einzigartige Kampffertigkeit: Tank

Einzigartiger Dredge Gegenstand – Werkzeuge des Bildhauers

Exklusive Dredge Wappen

Einzigartiger Heldentitel: ‚Schildspalter‘

Exklusiver Banner Saga 3 Overtüre-Track – komponiert vom Grammy-nominierten Komponisten und zweifachen BAFTA Gewinner Austin Wintory

„Banner Saga 3 repräsentiert das Gefühl des Abschlusses und zusätzlich das Gefühl einer immensen Leistung für eine Trilogie, die wir mit jeder Faser unseres Lebens während der letzten Jahre mit uns getragen haben. Wir sind unbeschreiblich dankbar, dass die Fans und die Unterstützer diesen epischen Weg mit uns gegangen sind und uns geholfen haben, ein wie wir finden passendes Ende dieses Wikingerabenteuers zu erschaffen“, so John Watson, Technical Director von Stoic.

Es wird drei digitale Versionen des Spiels zum Launch geben. Die Standard Edition von Banner Saga 3 auf PC wird 24,99$ kosten, während die Deluxe Edition 29,99$ kosten wird und den offiziellen Soundtrack des Spiels von Austin Wintory, ein digitales Wallpaper, Weltkarte und den In-Game-Titel ‚Gold Wasp‘ enthalten wird.

Die Banner Saga 3 War Chest Deluxe Edition wird 39,99$ kosten und alles enthalten, das auch in der Deluxe Edition enthalten ist und zusätzlich den exklusiven Heldentitel ‘Shadow Walker’, den exklusiven legendären Gegenstand ‚Petrie Clan Ring‘ und die digitale Novelle ‚Gift of Hadrborg‘.

„Banner Saga 3 wird das Vermächtnis der ersten beiden Spiele bewahren. Was aber noch spannender ist, ist dass wir das Spiel zusätzlich zum PC auch noch auf PlayStation 4, Microsoft Xbox One und die Nintendo Switch gleichzeitig zum Launch bringen. Stoic haben eine Trilogie erschaffen, die den Zeiten standhalten wird und als eines der besten RPGs aller Zeiten in Erinnerung bleiben wird. Deshalb hat das Spiel auch so eine Beliebtheit bei den Fans. Das war‘s! Das ist das Ende. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, die Banner Saga zu erleben, dann ist er jetzt gekommen“, kommentiert der General Manager von Versus Evil, Steve Escalante.

505 Games werden eine physische Version für den Handel publizieren, die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition – für Xbox One und PlayStation 4. Diese Version wird 39,99$ kosten. Die Bonus Edition wird es RPG-Fans ermöglichen, sich direkt in das gesamte Wikingerabenteuer zu stürzen und Banner Sagas 1, 2 und 3 enthalten und zusätzlich ein Mini Art Buch, Poster, Best of Soundtrack und einen In-Game-Gegenstand. Die Retailversion wird im Fachhandel ab dem 24. Juli in den USA und ab dem 27. Juli in Europa erhältlich sein. Eine digitale PC Bonus Edition wird ebenfalls verfügbar sein, die alle drei Spiele der Trilogie enthalten wird.

In Banner Saga 3 machen sich die Spieler auf die finale Reise jenseits der Wand der Dunkelheit, um eine Welt zu erkunden, die anders ist, als alles, was sie in den vorigen Sagen erlebt haben. Die mitreissende Erzählung wird weiterhin dazu einladen, die Charaktere aufzubauen und die strategischen Aspekte nicht zu vernachlässigen, die die anderen Spiele schon so populär bei den Fans gemacht haben. Geheimnisse aus der Geschichte werden ans Licht kommen und die Motive einzelner Charaktere werden endlich klar. Das Ende ist da.