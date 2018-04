Skyforge – Overgrowth : Kostenlose Erweiterung ab sofort erhältlich

Manchmal ist ein hartes Abenteuer nicht schwer genug. Der logischste nächste Schritt besteht darin, eine „Albtraum-Schwierigkeit“ für Unsterbliche zu schaffen, an der sie sich die Zähne ausbeißen können! Spieler können sich und ihr gesamtes Pantheon (Gilde) in dieser neuen Schwierigkeitsstufe herausfordern.

Unsterbliche finden im Spiel die neue Registerkarte „Herausforderungen“. Hier finden Sie alle abgeschlossenen Aufgaben und Punkte, die durch Ihren Charakter erspielt wurden, einschließlich plattformspezifischer Aufgaben. Die unvollendeten Herausforderungen geben Spielern Tipps, was sie als nächstes angehen können und zeigen ihnen so unter Umständen einen Teil von Skyforge, den sie noch nie gesehen haben. Die ersten Aufgaben werden ziemlich einfach sein, doch mit der Veröffentlichung weiterer Aktualisierungen werden mehr und mehr einzigartige Herausforderungen in der Liste erscheinen. Spieler können auf diese Weise ihre Fortschritte mit speziellen Titeln und Rängen dokumentieren und Ihre Herausforderungspunkte mit Freunden vergleichen.

Doch wenn es erforderlich ist, kann sich der Hainwandler auch in eine „Lebende Rüstung“ verwandeln und selbst die härtesten Gegner bezwingen. Ein unvergesslicher Anblick und ein umwerfendes Feature, das den Kampf in Skyforge für immer verändern wird.

Die Hainwandler – eine Klasse der Hybriden: Einerseits mächtige Magier, andererseits gewaltige Hünen, die in der Schlacht gegen ganze Wellen von Angreifern bestehen können. In der Rolle des Magiers verfügen sie über einen legendären Zauberstab, um ihre Verbündeten zu beschützen, wobei sie die Lebensenergie von ihren Gegnern abziehen und dabei überraschend viel Schaden anrichten.

