Total War: ARENA erhält das Update 3.1

Zusätzlich wird es sieben neue Angriffsfähigkeiten und Verbesserungen an der UI geben. So zum Beispiel eine deutlich erhöhte Kamera, die nun zur Auswahl steht, um einen besseren Überblick auf das Schlachtfeld zu erhalten. Außerdem gibt es neue Hotkeys für die Einheiten, um noch schneller zwischen diesen zu wechseln.

Der Teambeschuss wurde von den Entwicklern ebenfalls genauer unter die Lupe genommen und hat einige Veränderungen erfahren. So verursachen die mit Geschossen ausgerüsteten Einheiten in den niedrigen Tier-Stufen nun weniger Schaden an Verbündeten und erhalten eine verbesserte Treffergenauigkeit auf allen Stufen. Die Speer-Phalanx und einige Geschosse verursachen nun kein Friendly Fire mehr, während die Artillerie nun nur noch ein Geschoss abfeuert, um das Potenzial des Schadens durch Teambeschuss zu verringern.

So gibt es unter anderem neue Angriffsmöglichkeiten, sowie eine Überarbeitung der UI und des Teambeschusses. Inspiriert durch die Schlacht von Cirta verschlägt es die Kommandanten auf der neuen Karte in die felsige, von Dünen durchzogene Landschaft, die durch die Oase mit ihren vielen Pflanzen zahlreiche taktische Möglichkeiten bietet.

