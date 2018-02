DLC European Assault für X-Morph: Defense im März angekündigt

EXOR Studios haben heute den ersten Premium-DLC für den explosiven, actionreichen Tower-Defense-Titel X-Morph: Defense angekündigt.

European Assault wird ab 26. März auf PC und später auf PlayStation 4 und Xbox One für 4,99 € zur Verfügung stehen. Zeitgleich wird für das Spiel ein brandneuer Survival-Modus in Form eines kostenlosen Updates veröffentlicht. European Assault und der Survival-Modus werden die bisherige Menge an Inhalt von X-Morph: Defense beinahe verdoppeln.

Bei European Assault handelt es sich um eine neue Kampagne, die parallel zur Hauptstory stattfindet. Die Spieler richten Chaos und Verwüstung quer durch Finnland und Holland an. Am Eiffelturm in Frankreich erwartet sie ein Showdown voller zerstörerischer Action.

Der von der Community gewünschte Survival-Modus erscheint zeitgleich am 26. März, bringt zehn neue adrenalingeladene Levels mit endlosem Gameplay und damit jede Menge Wiederspielwert mit sich. Das neue Bestenlisten-System facht den feurigen Konkurrenzkampf an. Ein nicht enden wollender Ansturm an Feinden verlangt den Spielern rasche Entscheidungen ab, während sie sich schnellstmöglich an die zerstörbare Umgebung anpassen müssen, um das Zentrum zu verteidigen.

Ab heute startet die Open Beta für den Survival-Modus auf Steam und ermöglicht PC-Spielern einen exklusiven Einblick in die ersten beiden Level.