ESL Meisterschafts-Finale im CASTELLO Düsseldorf

Die ESL Frühlingsmeisterschaft, die älteste nationale Liga des weltweit größten eSport-Unternehmens ESL, wird den Abschluss der laufenden Saison erstmals in Düsseldorf austragen.

Als Bühne für die besten Spieler des Landes dient das CASTELLO Düsseldorf am 7. und 8. April 2018. Die Kontrahenten werden sich in den Disziplinen League of Legends (07.04.) und Counter-Strike: Global Offensive (08.04.) um die Krone des Deutschen Meisters messen.

Eine Pressekonferenz zur Ankündigung der Veranstaltung findet am 22.02.18 in den Räumen des CASTELLO Düsseldorf statt. Burkhard Hintzsche (Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf), Michael Brill (Geschäftsführer DCSE), Jan Pommer (Director Team & Federation Relations bei ESL), Christoph Kohlhaas (Produktmanager ESL Meisterschaft) sowie Christopher Flato (Pressesprecher ESL & Jugendschutzbeauftragter) informieren über die eSport-Branche, Düsseldorf als Austragungsort der ESL Meisterschaft und stehen vor Ort für weitere Nachfragen zur Verfügung.

„Mit der Wintermeisterschaft in Stuttgart haben wir den ersten Schritt unternommen, inhaltlich und räumlich weiter auf die Fans zuzugehen”, so Christoph Kohlhaas, Verantwortlicher der ESL Meisterschaft. „Nach dem positiven Feedback haben wir uns nun dazu entschlossen, mit dem CASTELLO Düsseldorf eine weitere einzigartige Location zu besuchen, die für die Zuschauer vor Ort viel zu bieten hat. Mit der Sportstadt Düsseldorf und DCSE an unserer Seite, möchten wir diese Frühlingsmeisterschaft wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten machen.”

„eSport ist ein hochaktuelles, spannendes Thema. Die Entwicklung der gesamten Branche und die wachsende Bedeutung der Wettbewerbe sind beeindruckend. Ich freue mich, dass wir mit dem ESL Meisterschafts-Finale das erste große eSport-Event in der Sportstadt Düsseldorf begrüßen können“, so Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit eSport jetzt in unseren Hallen starten. Mit der ESL Meisterschaft haben wir eine Top-Veranstaltung im CASTELLO Düsseldorf zu Gast“, sagt Michael Brill, Geschäftsführer bei Düsseldorf Congress Sport & Event. „Ein toller Auftakt für hoffentlich viele gemeinsame Projekte in einem neuen Genre in Düsseldorf.“

Übersicht Pressekonferenz

Ort: CASTELLO Düsseldorf, Karl-Hohmann-Straße 1, 40599 Düsseldorf

Wann: Donnerstag, 22.02.18, 14:00 Uhr

Parkmöglichkeiten vor dem CASTELLO Düsseldorf und in der Tiefgarage

Anmeldung: press.de@eslgaming.com oder mandrella@d-cse.de

Weitere Details zur ESL Meisterschaft findet ihr auf der offiziellen Website. Der Ticketverkauf startet in der kommenden Woche.