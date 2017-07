Armored Warfare kündigt Erweiterung Eye of the Storm an

Dieses große Update bringt neue Inhalte, welche fünf lang erwartete Standard-Panzer, die neue PvP-Karte Kanal sowie zahlreiche Adaptierungen bestehender PvP-Karten in den Hybrid-Spielmodus Globale Operationen umfasst.

Neben den brandneuen Inhalten von Eye of the Storm widmen wir uns ebenfalls dem Community-Feedback bezüglich zweier elementarer Systeme im Spiel. Erweiterungen werden erstens an der Mechanik des Geschoss-Schadens vorgenommen sowie verschiedenen Munitionstypen vorgenommen. Zweitens, wird die Spiel-Ökonomie angepasst, um die Belohnungen sowie ihr Verhältnis zu bestehenden Preisen und Kosten anzugleichen. Eye of the Storm erscheint in diesem Sommer für Armored Warfare!

Eine volle Liste von Features kommen mit Armored Warfare – Eye of the Storm:

Neue Standard-Fahrzeuge

Die PvP-Karte Kanal

Die Überarbeitung bestehender PvP-Karten

Änderungen an Munitionstypen

Änderungen an der Spiel-Ökonomie

Verbesserung am Interface der Garage

Erweiterung der visuellen Darstellung

Standard-Fahrzeuge:

In dieser Erweiterung führt My.com eine Serie tschechoslowakischer und polnischer Fahrzeuge ein. Diese besteht aus Fahrzeugen der Tier-Stufe sechs bis zehn sowie mehreren Klassen, die neue Mechaniken mit sich bringen, die derzeit einzigartig in ihrer Baureihe sind. Dazu gehört das „Spike-LR fire-and-forget“ Raketen-System. Diese Technologie-Linie besteht sowohl aus Kettenfahrzeugen, als auch Radpanzern, welche exzellente Feuerkraft (oft verbunden mit hoher Feuerrate) sowie hohe Mobilität auf ihren entsprechenden Tier-Stufen vorweisen. Die Fahrzeuge: BVP Šakal, KTO Rosomak, KTO Rosomak M1M, WPB Anders and Wilk XC-8

PvP-Karte Kanal:

Die neue Karte namens Kanal bringt die Kommandanten zu einer Stätte höchster Ingenieurskunst, die die Welt bislang gesehen hat: dem Panama-Kanal! In der Söldner-Welt von Armored Warfare wurde dieser Kanal kürzlich von einem mächtigen Unternehmen erobert, welches mit Hilfe von skrupellosen Söldnern die Vorherrschaft über den gesamten Kanal gesichert hat und nun hohe Kanal-Zölle von passierenden Schiffen eintreibt, sondern diese auch plündert. Der Auftrag der Spieler besteht darin, die Besetzung zu beenden und das Problem mit den feindlichen Söldnern aus der Welt zu schaffen.

Jetzt kostenlos Armored Warfare spielen auf: https://aw.my.com/de