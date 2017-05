Voranmeldung für League of Angels – Paradise Land ab sofort verfügbar

Der Entwickler und Publisher Youzu Interactive hat ein neues Projekt namens League of Angels – Paradise Land bekannt gegeben.

Die Geschichte ist in der Welt Elysium angesiedelt, in der eine dunkle Macht die Engel gestürzt hat und in der Krieg zwischen Menschen, Elfen und Orks herrscht. Die Prophezeiung der Apokalypse hat sich bewahrheitet und das Schicksal der Welt besiegelt. Der Legende nach kann nur Omega, ein uraltes Relikt der Engel, das Schicksal ändern und das Ende Elysiums abwenden.

Durch die Mitarbeit eines Senior Art Directors, der bereits an GTA V mitgearbeitet hat, wartet das Spiel mit wunderschönen 3D-Grafiken und dynamischen Szenen auf. Außerdem bietet das Rollenspiel zahlreiche Leveling-Systeme, eine große Bandbreite an Gameplay und ein auf zwei Ressourcen basierendes Kampfsystem.

League of Angels – Paradise Land ist der aktuellste Mobile-Titel der League of Angels-Serie. Der Vorgänger League of Angels 2 wurde von Facebook zu einem der Best Webgames 2016 gekürt. Legacy of Discord, ein weiterer Titel von Youzu Interactive wurde das umsatzstärkste mobile ARPG in Europa und Amerika.

Bei Erreichen von Meilensteinen während der Voranmeldung werden Belohnungen für alle Teilnehmer freigeschaltet. Mit Beginn der Open Beta werden Geschenk-Codes an alle vorab registrierten E-Mail-Adressen verschickt. Der Titel wird am 25. Mai veröffentlicht.