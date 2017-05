Pirates of the Caribbean: Tides of War veröffentlicht

JOYCITY hat zusammen mit Disney den Start des Mobile-Spiels Pirates of the Caribbean: Tides of War bekannt gegeben.

Das neue Strategiespiel für Mobilgeräte ist von Disneys beliebter Blockbuster-Reihe „Pirates of the Caribbean” inspiriert und enthält Charaktere, Schiffe und Handlungsstränge basierend auf den erfolgreichen Filmen. Das Spiel steht für iOS und für Android kostenlos zum Download zur Verfügung.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Piraten aus der Welt der „Pirates of the Caribbean” und können sich mit ihren Mobilgeräten in eine ausgewachsene Schlacht auf hoher See stürzen. Sie können mit den verschiedensten Spielstilen und Strategien experimentieren, indem sie Gebäude und Schiffe bauen sowie Einheiten trainieren.

Außerdem lassen sich Allianzen bilden, um gegeneinander anzutreten oder gemeinsam Seemonster zu besiegen. Spieler begegnen bekannten Charakteren aus „Pirates of the Caribbean”, darunter Captain Jack Sparrow, Captain Barbossa und Will Turner.

„Pirates of the Caribbean“ ist eines der erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte und Pirates of the Caribbean: Tides of War lässt Fans so tief wie nie zuvor in die Action eintauchen, “ meint Hanseo Jo, COO, JOYCITY. „Nun, da der fünfte Teil des Film-Franchises, „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ demnächst in den Kinos erscheint, können Fans mit diesem Spiel auf ganze neue Weise in die Welt von Captain Jack Sparrow und anderen ikonischen Charakteren eintauchen.

„Fluch der Karibik” erschien im Jahr 2003 und ebnete den Weg für eine der erfolgreichsten Filmreihen in der Geschichte der Disney Studios. Das Franchise wurde zu einem Phänomen, das Filmgeschichte schrieb. Auf den ersten Film folgten „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006), „Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt“ (2007) und „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ (2011).

Zusammen haben diese vier Filme weltweit mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Am 25. Mai können Zuschauer sich auf den neusten Film der Reihe freuen, „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“, ein ausgelassenes Spektakel mit Fantasy-, Komödien- und Action-Elementen – eine Mischung, die in den letzten 13 Jahren ein internationales Phänomen ausgelöst hat.